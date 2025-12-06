冬の足元をアップデートしてくれるatmos pink×PUMAの最新別注モデル「PUMA SPEEDCAT ATMOS PINK DENIM」がついに登場。レーシングシューズ由来のスリムなフォルムに、履くほど味わい深くなるヴィンテージデニムを融合した特別な一足です。さらに同日には、デニムと相性抜群のブラウン×ブルーをアクセントにしたコラボアパレルも展開。ワークショップなどの特別イベントもあり、冬のおしゃれ