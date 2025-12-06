アプローチは「ハンドファーストで打つ」というのが常識。と、思っていたら「それがミスの原因となっている人が多いんですよね」と目澤秀憲コーチ。ダフリ、トップが多発するゴルファーは、ハンドファーストの意識を変えるのがアプローチ上達の近道だった！ 最初から傾けておくのはＮＧ！⇨シャフトを地面と直角にして構える 両手の位置は体の中心、体重配分は少しだけ左荷