ヤンキースの実況でおなじみのアナウンサー、マイケル・ケイ氏がラジオ番組でヤ軍の方針に疑問を呈した。ハル・スタインブレナー・オーナーの「毎年3億ドル（約466億円）以上のペイロール（総年俸）を維持するのは持続不可能。もちろん下げられるなら下げたい」という発言に対し、次のように言い切った。「昨年のチームをもっと強くしたいのなら、総年俸を3億ドル未満に抑えるのは無理なんです。だから本当に3億ドルを超えな