なにわ男子・高橋恭平（２５）が映画「山口くんはワルくない」（来年６月公開）に主演することが５日、分かった。原作は累計２１０万部突破の少女コミックで、恋に夢見るヒロイン・皐と「コワモテ×関西弁男子」の転校生・山口くんの青春ラブストーリーがスクリーンに登場する。甘い顔立ちと少年っぽい無邪気なキャラとのギャップでファンを魅了する高橋は、見た目の“ワルさ”と中身が違う山口くんにぴったり。「お話をいただ