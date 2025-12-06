今オフFA権行使を宣言した選手は8人。5日に日本ハム・石井一成選手の西武移籍が発表され、現時点で5人の去就が確定しています。西武の広池浩司球団本部長は獲得に際し「今季、多くの打撃指標でキャリアハイの数字を記録したうえに、セカンドの守備でもチームにすばらしい貢献をした石井選手は、これからまだまだ成績を伸ばしていく可能性を秘めた選手として注目していました」とコメント。国内FA宣言選手はすでに日本ハムの松本剛