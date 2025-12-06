佐賀市の「佐賀共栄銀行」で5日、冬のボーナスの現金支給贈呈式が行われました。 前日、大量の1万円札を数える行員たちの姿がありました。総額およそ1億5000万円です。■佐賀共栄銀行 本店営業部・秋岡秀和 本店長「あすのボーナス支給の1人分ずつを封入しています。」行員239人全員に現金支給するための作業でした。 ■白野寛太記者「こちらに大量の札束が並んでいますが、あす同じ金額のボーナスが支給