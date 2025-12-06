11月21日、政府は約21兆円規模にも及ぶ総合経済対策を閣議決定した。その中でもクローズアップされているのが「おこめ券」の配布。政府は、地方自治体が自由に活用できる「重点支援地方交付金」を2兆円計上。その中で同券の配布が掲げられているのだ。米価が高止まりする中、家計の負担を少しでも抑えようとするのが狙いで、鈴木憲和農水相も一押しの政策であるが、実際の実務を担う地方自治体からは批判も相次いでいる。中でも