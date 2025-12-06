2000年代のライトノベル・アニメを代表する名作「涼宮ハルヒの憂鬱（以下、「ハルヒ」）」の舞台になった兵庫県立西宮北・西宮苦楽園高等学校が、11月23日、ファンや地域住民を対象に「北高・オープンハイスクール」と題し、高校の内部を1日限定で公開した。当日は事前に申し込みを行った1000人が来校し、思い思いに校内を見学した。「ハルヒ」のアニメを製作したのは京都アニメーションだが、同社の「らき☆すた」や「響け！ユ