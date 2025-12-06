2000年代のライトノベル・アニメを代表する名作「涼宮ハルヒの憂鬱（以下、「ハルヒ」）」の舞台になった兵庫県立西宮北・西宮苦楽園高等学校が、11月23日、ファンや地域住民を対象に高校の内部を1日限定で公開する「北高・オープンハイスクール」を開催した。当日は事前に申し込みを行った1000人が来校し、思い思いに校内を見学した。同校は「ハルヒ」の原作者である谷川流氏の母校としても有名で、これまで多くのファンが見