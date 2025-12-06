フリーアナウンサーの徳光和夫さんが６日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、日本テレビの森圭介アナウンサーが宅地建物取引士とファイナンシャルプランナー２級の資格試験に合格したことを伝えた。森アナは１１月２８日までに自身のインスタグラムに２枚の合格証書を手にした姿をアップし「年金、税金、社会保険住宅など、暮らしにまつわ