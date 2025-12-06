ワールドカップの組み合わせ抽選を受け、オランダメディアは、日本を複数回のベスト16進出など豊富な実績をもつ常連国と紹介。プレーについては「スピードと卓越した技術、戦術的な柔軟性を特徴とし、ハイプレスを多用する」と評価しています。また、スター選手として、久保建英選手を挙げたほか、オランダリーグでもゴールを量産している上田綺世選手も紹介しています。一方、チュニジアメディアは、リーグの1位抜けをオランダと