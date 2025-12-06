サッカーW杯北中米3カ国大会の組み合わせ抽選会に臨む森保一監督（中央）＝5日、米ワシントン（共同）ベスト16が最高成績の日本は今大会、優勝という高い目標を掲げる。抽選結果を受け、森保監督は「より高いレベルの選手たちを使いながら、タフな戦いを勝ち切っていくことが今の日本はできると思う。選手層の厚さをわれわれの強みにして準備していきたい」と決意を新たにした。「新しい景色」を合言葉に挑んだ2022年カタール