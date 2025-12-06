ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比104.05ドル高の4万7954.99ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）が来週の会合で追加利下げを決めるとの期待が高まり、買い注文が優勢だった。9月の米個人消費支出（PCE）物価指数の伸びは前年同月比2.8％と、金融市場の予想並みだった。雇用懸念が根強い中、インフレ進行が限定的だったと受け止められ、