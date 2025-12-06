中国の何立峰副首相（左）と米国のベセント財務長官＝9月、スペイン・マドリード（新華社＝共同）【北京、ワシントン共同】ベセント米財務長官と中国の何立峰副首相は5日、テレビ電話による閣僚級貿易協議を開いた。10月に韓国・釜山で開いた首脳会談で合意した内容の実施状況を確認した。ベセント氏はX（旧ツイッター）に協議は「建設的だった」と投稿。合意した事項は順調に進んでいると強調した。協議には米通商代表部（UST