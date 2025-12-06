記者団の取材に応じる軍縮会議日本政府代表部の市川とみ子大使＝5日、スイス・ジュネーブ（共同）【ジュネーブ共同】スイスで開催された対人地雷禁止条約（オタワ条約）の締約国会議は5日、ロシアのウクライナ侵攻を受けて欧州5カ国が今年相次いで脱退を決めたことに「遺憾の意」を示す最終報告書を議場の総意で採択し閉幕した。報告書は、ロシアとの戦闘を理由に条約の「運用停止」を一方的に表明したウクライナを巡り「条約