爆発から身体を防護するための特殊なスーツを着たウクライナ非常事態庁関係者＝2日、キーウ（共同）【キーウ共同】国連開発計画（UNDP）と日本政府は5日までに、ロシアの侵攻を受けるウクライナで地雷や不発弾の処理を支援するため、爆発物の爆風や破片などから身体を防護するための特殊なスーツとヘルメット15セットをウクライナ非常事態庁に供与した。ウクライナでは全土の約2割に地雷や不発弾が埋まっている可能性があり、