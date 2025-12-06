北中米ワールドカップは日本時間6日未明、アメリカ・ワシントンで組み合わせ抽選会を行い、F組に入った日本代表は来年6月14日のグループリーグ初戦でさっそくポット1のオランダと対戦することが決まった。オランダはFIFAランキング7位。欧州予選ではポーランド、フィンランド、マルタ、リトアニアと同じG組を6勝2分けの無敗で突破した。2つの引き分けはいずれもポーランド戦のもの。ロナルド・クーマン監督のもとで負けない戦