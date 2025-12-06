サッカーW杯北中米3カ国大会の組み合わせ抽選で、F組に決まった日本＝5日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】米国、カナダ、メキシコが舞台となるサッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の組み合わせ抽選会が5日、米ワシントンで行われ、8大会連続8度目の出場の日本は1次リーグF組で初戦にオランダ、第2戦はチュニジア、第3戦は欧州プレーオフ（PO）勝者と対戦することになった。2大会連続で率いる森保一