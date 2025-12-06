失業保険申請サポートに関する相談件数推移失業保険の受給額が増えるよう申請をサポートするとうたう業者に関する相談が相次いでいるとして、国民生活センターが注意を呼びかけている。うつ病を装うなど不正な手口を指示されるケースもあり「過度な期待を抱かせる広告や勧誘をする業者は危険だ」としている。センターによると、こうした業者は複数あるとみられる。2025年度の相談件数は10月末までで216件に上り、24年度の同期