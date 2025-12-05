５日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「快舟１号Ａ」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉12月5日】中国は5日午後5時（日本時間同6時）、交通・運輸向けの新型通信衛星「交通VDES衛星」のA機・B機を搭載した運搬ロケット「快舟1号A」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。５日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「快舟１号Ａ