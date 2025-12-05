【ワシントン共同】ロイター通信は5日、米政府が欧州諸国に北大西洋条約機構（NATO）での軍事的役割の拡大を催促していたと報じた。通常戦力の大部分を欧州側が担うようになるまでの期限を2027年に設定し、取り組みを求めた。