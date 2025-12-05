俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は６日に第８話が放送される。前週は特番のため放送がなく、２週間ぶりの最新話。空白を埋めるかのように、公式ＳＮＳにはトヨ役の稲葉友とゆっきー役の剛力彩芽を直撃する動画が投稿された。第１弾では萌歌役の田中美久が２人に「犯人は誰だと思いますか？」と直球質問。すでに犯人を知っている２人が漏らすわけもなかったが、稲葉は「最初の第一