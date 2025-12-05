【ワシントン＝平沢祐、帯津智昭】来年６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の組み合わせ抽選会が５日正午（日本時間６日午前２時）、米国の首都ワシントンで行われる。今大会は前回より１６チーム多い４８チームが出場し、１次リーグは４チームずつ１２組に分かれる。抽選は、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の世界ランキングに基づいて４グループ（ポット）に分けて行い、同１８位の日本は初めて第２ポットに入る。