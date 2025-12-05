福岡県警うきは署は5日、久留米市田主丸町で同日午後4時20分ごろ、男児が不審者（60代以上、身長160くらいの男）から「お菓子をあげる。こっちにおいで」などと声をかけられ、フェンス越しに指を握られる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。不審者はその後、徒歩でその場を立ち去っているという。