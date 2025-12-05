世田谷区はきょう（5日）、太平洋戦争中の空襲などで被害を受けた民間人に対して見舞金を支給する条例を都内で初めて可決しました。戦争による被害については、軍人などには国から補償を行ってきた一方、空襲の被害にあった民間人に対する補償は対象外となっていました。世田谷区はきょう、区内に住む空襲による民間の被害者に対して、1人あたり3万円の見舞金を支給する条例を可決しました。空襲の被害にあった民間人を支援する条