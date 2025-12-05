５日のフジテレビ「酒のツマミになる話」には、ウエンツ瑛士がゲスト出演した。「自分の席が奪われそうだと感じる人がいるか？」というトークテーマで、小泉孝太郎と即答。一見、ジャンルが違うような気もするが、ウエンツは「孝太郎さんが例えばヒロミさんとの番組を始められたりとか、良純さんと始めたりとか、わりと僕がいままで横にいさせてもらっていた人とやってる」と説明した。続けて「今、その番組に出て、アシスタ