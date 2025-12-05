ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースin大村9〜BTS長崎五島開設19周年記念〜」は5日、3日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、6日の最終日11Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。井上恵一（56＝福岡）の快進撃が止まらない。前半1Rを1周2マークの差しで逆転してモノにすると、準優勝戦11Rは圧巻の逃げを披露して5戦5勝。優勝戦は文句なしの絶好枠を手にした。「オレ、どうしたん？」と、驚きの表情を隠し切れていな