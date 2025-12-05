『silent』（フジテレビ系）で社会現象を巻き起こし、その後も『いちばんすきな花』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）と話題作を送り出してきた脚本家・生方美久。彼女が新たに手がける最新作『嘘が嘘で嘘は嘘だ』が、FODにて12月24日より4話一挙先行配信、フジテレビにて2026年1月11日より放送開始となる。 参考：『silent』『いちばんすきな花』『海のはじまり』生方美久が紡ぎ続ける“優しい世界”を再