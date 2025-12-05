W杯複合女子個人第1戦で前半飛躍9位の葛西優奈＝トロンヘイム（共同）ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は5日、ノルウェーのトロンヘイムで女子個人第1戦が行われ、葛西優奈（早大）が7位に入った。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS102メートル）で89.5メートルを飛んで9位につけ、後半距離（5キロ）で順位を上げた。前半飛躍の6位から巻き返したイダマリエ・ハーゲン（ノルウェー）が通算18勝目。海沼優月（秋田・鹿角