フィギュアスケート女子の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、大舞台でも堂々たる演技を披露した。グランプリ（ＧＰ）ファイナル２日目（５日、愛知・ＩＧアリーナ）のショートプログラム（ＳＰ）は、冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）で着氷が乱れるも、３回転ルッツ―３回転トーループの連続ジャンプ、３回転ループは着氷。７３・９１点で３位発進となり「正直、このような点数をいただけるとは思っていなかった