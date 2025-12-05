ドイツ生まれのハーバルブランド「クナイプ」が、今年も春限定で『クナイプ 泡ボディウォッシュ サクラの香り』を2025年12月10日（水）から発売します。桜の花から抽出されたサトザクラ花エキスを使用したこのアイテムは、毎年リピーターを魅了してやまない優しい香り。泡立て不要で、忙しい朝や疲れた夜にも手軽に使える便利さも魅力。贈り物にも最適です。 春限定！サクラの香りで心地よいシャワータイ