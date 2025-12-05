ロシアのプーチン大統領は訪問先のインドでモディ首相と会談しました。ウクライナ情勢をめぐり、アメリカからの圧力が強まる中、インドとの貿易を拡大し、エネルギー協力を続けることで一致しています。4年ぶりにインドを訪問中のプーチン大統領は5日、首都ニューデリーでモディ首相と会談し、防衛協力の強化や貿易の拡大などで合意しました。ロシアプーチン大統領「急速に成長するインド経済への途切れることのないエネルギー供