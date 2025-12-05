爽やかな新色が選択可能にステランティスジャパンは2025年11月20日、シトロエン「ベルランゴ（BERLINGO）」に特別色「アクア グリーン」を追加設定し、発売を開始しました。新色の対象は標準モデルと特別仕様車「XTRグリップコントロールパッケージ」です。特別色「アクア グリーン」を纏うベルランゴ【画像】超カッコイイ！ これが 新「“3列7人乗り”ミニバン」です！（33枚）ベルランゴは日常とレジャーの両方をこなすMPV