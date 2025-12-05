福岡西署は5日、福岡市西区下山門3丁目の下山門公園付近で4日午後4時40分ごろ、自転車に乗っていた女児が通行中の男から蹴るそぶりをされる事案が発生しました。男は50歳くらいで茶髪の長髪。上下黒色の服、斜め掛けのバッグを着用していたという。