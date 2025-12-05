アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザ地区の和平に向けた計画の「第2段階」へ移行し、新たな統治機構の概要を今月下旬のクリスマスまでに発表する見通しです。ガザ地区では今も散発的な攻撃が続いていて、和平の行方が注目されています。アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、トランプ大統領はガザ地区の和平プロセスの第2段階に進むことを年内にも公表し、ガザ地区の新たな統治体制を今月下旬のクリ