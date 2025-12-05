【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】来年６月１１日に開幕する２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会は５日（日本時間６日）、米国のワシントンＤＣで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本はポット２に入る。＊＊＊ポット３はノルウェー（２９位）、パナマ（３０位）、エジプト（３４位）、アルジェリア（３５位）、スコットランド（３６位）、パラグアイ（３９位）、チュニジア（４０位）、コートジボワー