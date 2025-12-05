【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】来年６月１１日に開幕する２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会は５日（日本時間６日）、米国のワシントンＤＣで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本はポット２に入る。＊＊＊ポット２には日本を含めて、クロアチア（１０位）、モロッコ（１１位）、コロンビア（１３位）、ウルグアイ（１６位）、スイス（１７位）、セネガル（１９位）、イラン（２０位）、韓国（２２