【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比06銭円安ドル高の1ドル＝155円13〜23銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1646〜56ドル、180円73〜83銭。米長期金利の上昇を手がかりに、日米の金利差を意識した円売りドル買いが先行した。