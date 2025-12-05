打首獄門同好会が、北米7都市を巡る自身初の長期海外ツアー『GOKUMON NORTH AMERICA TOUR 2026』を2026年3月より開催する。 （関連：ヤバイTシャツ屋さん、打首獄門同好会、岡崎体育……ヒットの理由は“楽曲以外”にもあり？2020年の活動に迫る） 本ツアーは、3月5日のシアトル公演を皮切りに、ロサンゼルス、フェニックス、アトランタ、シカゴ、トロントを経て、3月22日のニューヨーク公演でフ