ユヴェントスは4日、セルビア代表FWドゥシャン・ヴラホヴィッチの手術が成功したことを発表した。現在25歳のヴラボヴィッチは、11月29日に行われたセリエA第13節カリアリ戦で左足を負傷。先発出場を果たしていたが、31分にピッチを後にしていた。クラブは2日、同選手が左足内転筋腱を断裂したと発表し、ルチアーノ・スパレッティ監督は2、3カ月の離脱となるとの見解を示していた。そしてクラブは4日、同選手の手術が無事に完