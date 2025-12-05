お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が5日、MCを務めるフジテレビ「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。自身との写真を求めるファンの“マナー”について言及した。この日のゲストだったロングコートダディ・兎は、自らが体験したエピソードを披露。2人組のファンに写真を求められ「撮ってる時に、それを遠くから友達が動画撮ってるんですよ、最近多くて」と、片方が兎と2ショットを撮影してる様子を、もう片方に動画で