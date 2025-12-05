緊張に負けなかった――。フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）ファイナル２日目（５日、愛知・ＩＧアリーナ）、女子ショートプログラム（ＳＰ）は千葉百音（木下グループ）が自己ベストの７７・２７点で首位発進を決めた。第５滑走の坂本花織（シスメックス）がジャンプのミスもあって５位スタート。まさかの展開に会場の空気が張り詰めるも、千葉は己のパフォーマンスに集中した。冒頭の３回転フリップ―３回転トーループ