LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、最も支持を集めた作品をランキング化した「LINEマンガ 2025 年間ランキング」として、連載ランキング・単行本ランキングそれぞれトップ20を12月5日に公開した。「LINEマンガ 2025 年間ランキング」は、連載・単行本作品の読者数や売上など複数の要素を加味し、2025年1月1日〜10月31日の期間中に最も支持を集めた作品をランキングにしたもの。