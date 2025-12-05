１１月３０日、海南省三亜市の三亜国際免税城で買い物をする客。（三亜＝新華社記者／郭程）【新華社三亜12月5日】中国海南省では免税政策の新制度施行を受け、複数のプラス要因が消費市場を活性化している。海口税関によると、海南島を訪れた国内旅行客が免税価格で商品を購入できる「離島免税政策」の新制度が始まってから1カ月（11月1〜30日）の免税売上高は前年同期比27.1％増の23億8千万元（1元＝約22円）に上った。１１