アイスダンスフリー演技する櫛田育良（左）、島田高志郎組＝ザグレブ（共同）【ザグレブ共同】フィギュアスケートのアイスダンスで今季結成の櫛田育良（木下アカデミー）島田高志郎（木下グループ）組が5日、ザグレブで出場した国際大会初戦のチャレンジャー・シリーズ（CS）ゴールデンスピンで来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の出場資格を満たせず、代表入りの可能性がなくなった。五輪出場にはリズムダンス（RD）とフ