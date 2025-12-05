アメリカの動画配信大手Netflixは5日、メディア大手のワーナー・ブラザーズ・ディスカバリーを720億ドル＝約11兆円で買収することで合意したと発表しました。【映像】制作能力を大幅拡大、著名コンテンツで収益拡大狙う方針Netflixは、ワーナーのスタジオ事業や動画配信事業、ケーブルテレビの放送局を買収します。ワーナーは、アメリカメディア大手のパラマウント・スカイなど複数の企業から買収提案を受けていました。今