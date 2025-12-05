2026年夏に行われるアメリカ、カナダ、メキシコの3国共同開催のW杯。日本代表は最速で出場を決めており、抽選会ではポット2に入った。抽選会はアメリカの首都ワシントンで6日に行われる。『Mirror』では元アーセナル指揮官であるアーセン・ヴェンゲル氏が半年後に開催されるW杯の優勝国を予想した。「イングランドは優勝候補の1つとなるだろう。準々決勝、準決勝、決勝と彼らは優勝に近づいている。彼らは次のステップに進まなけれ