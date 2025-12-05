◆スノーボード・ハーフパイプザ・スノーリーグ決勝トーナメント（５日、中国・張家口）１対１で争う決勝トーナメント（Ｔ）が行われ、２２年北京五輪代表で、今年３月の第１回大会６位の小野光希（バートン）が決勝で１４歳の中国選手に敗れ、準優勝となった。冬季五輪３大会金メダルのレジェンド、ショーン・ホワイト（米国）が新設したプロリーグで、来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表選考レースのポイント対象外