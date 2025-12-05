イタリアの人気ブランドFURLAから、日本の毎日にそっと寄り添う「JAPAN EDITION」が登場します。シリーズは女性らしいフォルムで愛されるEASY SHAPEと、フルラアーチロゴが印象的なLOGO LINKSの2ライン。いずれもベーシックカラーを中心に、幅広い年代が手に取りやすい上品な佇まいに仕上がっています。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも選びやすい確かな品質が魅力。予約は12月5日(金)から、発