■フィギュアスケート・グランプリファイナル（5日、愛知・IGアリーナ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、昨季ファイナル2位の千葉百音（20、木下グループ）が77.27点の自己ベストをマークし、首位スタートを切った。日本のエース・坂本花織（25、シスメックス）は序盤のジャンプミスが響き、69.40点の5位で出遅れてしまった。25年世界選